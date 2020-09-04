«Червоний» Тернопіль приєднується до судового позову українських міст проти уряду

«Червоний» Тернопіль приєднується до судового позову українських міст проти урядуhttps://racurs.ua/ua/n143419-chervonyy-ternopil-pryiednavsya-do-sudovogo-pozovu-ukrayinskyh-mist-proty-uryadu.htmlРакурс
Тернопіль, віднесений нещодавнім рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» карантинної зони, приєднується до судового позову Івано-Франківська проти уряду.
Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про це сьогодні, 4 вересня, на своїй сторінці у Фейсбуці.
Ми захистимо право тернополян жити, працювати, заробляти! — заявив він.
Також Надал повідомив, що в місті діє рішення Тернопільської міськради, яка визнала незаконною постанову уряду, на підставі якої цей облцентр раніше вже вносили до «червоної» зони.
Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради, — зазначив мер Тернополя.
Надал нагадав, що згідно з цим рішенням:
- громадський транспорт продовжує працювати у режимі спецрейсів;
- місто повністю забезпечує можливість дітей навчатися у школах і ходити у садочки;
- підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог;
- міська влада рекомендує поліції не складати протоколи щодо підприємців.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час сьогоднішнього відеобрифінгу заявив, що подав позовну заяву на Кабмін в Окружний адміністративний суд Києва.
Водночас прес-служба «Укрзалізиці» повідомляє, що з 7 вересня буде тимчасово скасована посадка пасажирів на станції «Тернопіль». На цій станції буде дозволено здійснювати лише висадку.
Крім того, зі станції не продаватимуть квитки на такі поїзди:
- № 21/22 Харків — Трускавець;
- № 12/11 Одеса — Львів;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 49/50 Київ — Трускавець;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів — Херсон;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 715/716 Київ — Львів.
Нагадаємо, новий поділ на карантинні зони розпочне діяти в Україні з 00.00 7 вересня.