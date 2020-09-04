«Червоний» Тернопіль приєднується до судового позову українських міст проти уряду

У Тернополі протестують проти віднесення міста до «червоної» зони, фото: Zik

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Тернопіль, віднесений нещодавнім рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» карантинної зони, приєднується до судового позову Івано-Франківська проти уряду.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про це сьогодні, 4 вересня, на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ми захистимо право тернополян жити, працювати, заробляти! — заявив він.

Також Надал повідомив, що в місті діє рішення Тернопільської міськради, яка визнала незаконною постанову уряду, на підставі якої цей облцентр раніше вже вносили до «червоної» зони.

Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради, — зазначив мер Тернополя.

Надал нагадав, що згідно з цим рішенням:

громадський транспорт продовжує працювати у режимі спецрейсів;

місто повністю забезпечує можливість дітей навчатися у школах і ходити у садочки;

підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог;

міська влада рекомендує поліції не складати протоколи щодо підприємців.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків під час сьогоднішнього відеобрифінгу заявив, що подав позовну заяву на Кабмін в Окружний адміністративний суд Києва.

Водночас прес-служба «Укрзалізиці» повідомляє, що з 7 вересня буде тимчасово скасована посадка пасажирів на станції «Тернопіль». На цій станції буде дозволено здійснювати лише висадку.

Крім того, зі станції не продаватимуть квитки на такі поїзди:

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 715/716 Київ — Львів.

Нагадаємо, новий поділ на карантинні зони розпочне діяти в Україні з 00.00 7 вересня.