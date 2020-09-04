У клубі в центрі Тбілісі пролунав потужний вибух, скріншот відео

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Потужний вибух пролунав сьогодні, 4 вересня, у центрі столиці Грузії місті Тбілісі.

Вибух забрав життя однієї людини, ще троє постраждали, їх госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії.

За попередньою інформацією, під час ремонтних робіт у місцевому клубі «Дежавю» вибухнув кисневий балон.

На місці інциденту працюють рятувальники та правоохоронці. Причини вибуху встановлюються.

Вибухова хвиля вибила вікна в прилеглих будинках. Уламки розкидало на кілька десятків метрів. Також пошкоджено щонайменше два припарковані автомобілі, повідомляє видання «Новости-Грузия».

У місцевій газорозподільній компанії Tbilisi Energy зазначають, що цей будинок не підключений до газопостачання, тож витік газу не міг призвести до вибуху.

Нагадаємо, під завалами у Бейруті, де місяць тому пролунав руйнівний вибух, за допомогою спеціального сканеру виявили ознаки серцебиття. На думку рятувальників, під завалами може перебувати дитина.