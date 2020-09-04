“Ознаки серцебиття” виявили під завалами за місяць після вибуху в Бейруті — вибух у Бейруті

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Вибух у Бейруті стався місяць тому — 4 серпня. Тоді у місцевому порту здетонували понад 2,7 т аміачної селітри. Вибух забрав життя понад 200 осіб та наніс колосальних збитків і руйнувань столиці Лівану.

Близько 300 тис. осіб залишилися без даху над головою, а ліквідація наслідків вибуху триває й досі. Зокрема, у середу ввечері група рятувальників з Чилі проходила повз зруйнований будинок, коли їхній пес подав знак про наявність живої людини під завалами. Наступного ранку собака знову вказала рятувальникам на це ж місце.

Після огляду рятувальники застосували спеціальний сканер, який здатен розпізнати серцебиття або дихання людини, пише Al Jazeera. Рятувальники не виключають, що під завалами може перебувати дитина.

Ознаки дихання і пульсу, а також свідчення температурних сенсорів вказують на ймовірність присутності життя, — цитує Reuters одного з рятувальників Едді Бітара.

Як зазначають ЗМІ, чилійці привезли в Бейрут високочутливу апаратуру, яка здатна зафіксувати дихання людини на глибині 15 м.

За словами рятувальників, вони сподіваються знайти когось живим, але, навіть у випадку виявлення лише тіл, «важливо передати їх сім’ям, щоб вони могли віднайти спокій».

Увечері 3 вересня операцію на місці призупинили до ранку, проте волонтери всю ніч намагалися розбирати завали вручну. Сьогодні рятувальники продовжують розбирати завали.

Раніше влада повідомила про те, що пошуки уцілілих зупинено. Однак після знахідки чилійської групи розпочалася нова рятувальна операція. Спеціалісти розбилися на групи по семеро осіб, щоб обережно розбирати завали.

Періодично на місці робіт оголошується тиша, щоб почути можливі крики про допомогу. До цієї спецоперації прикута увага мешканців Бейруту.

Нагадаємо, ознаки життя рятувальники виявили у районі Мар-Міхаель столиці Лівану — одному з найбільш постраждалих від вибуху районів Бейрута, який розташовано неподалік від порту.

Зазвичай пошуки уцілілих припиняють на 5−7 день після катастрофи. Однак, наприклад, у 2005 році у Кашмірі після землетрусу 40-річна жінку виявили живою через понад два місяці. Вона була заблокованою на своїй кухні.