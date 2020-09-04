Виконавець ролі Бетмена Роберт Паттінсон захворів на коронавірус, фото: Maximilian Bühn

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Ракурс

Коронавірус виявили у Роберта Паттісона — голлівудського актора, відомого передусім за роллю вампіра у романтично-фантастичному фільмі 2008 року «Сутінки».

Через це були призупинені зйомки нового «Бетмена», де Паттісон грає головну роль мільярдера Брюса Уейна, котрий бореться зі злочинністю під маскою супергероя, повідомляє видання The Vanity Fair.

Зазначається, що кінокомпанія Warner Bros. лише повідомила, що позитивний тест на коронавірус отримав один із членів знімальної команди, котрий пішов на самоізоляцію.

Хто це саме, не повідомлялося, проте від інформованих джерел видання встановило, що це саме Паттісон.

Зйомки нового «Бетмена», режисером якого є Метт Рівз, коронавірус призупиняє вже вдруге. До цього зйомки припинялися в березні через карантин. Лише кілька днів тому знімальна команда змогла повернутися до робіт за межами лондонських студій.

Фільм планують випустити у 2021 році.

Нагадаємо, відомому голлівудському актору Антоніо Бандерасу довелося святкувати свій 60-річний ювілей у самоізоляції через захворювання на коронавірус.