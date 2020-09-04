Исполнитель роли Бэтмена Роберт Паттинсон заболел коронавирусом, фото: Maximilian Bühn

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Коронавирус обнаружили у Роберта Паттинсона — голливудского актера, известного прежде всего по роли вампира в романтично-фантастическом фильме 2008 года «Сумерки».

Из-за этого были приостановлены съемки нового «Бэтмена», где Паттинсон играет главную роль миллиардера Брюса Уэйна, борющегося с преступностью под маской супергероя, сообщает издание The Vanity Fair.

Отмечается, что кинокомпания Warner Bros. лишь сообщила, что положительный тест на коронавирус получил один из членов съемочной команды, который пошел на самоизоляцию. Кто это именно, не сообщалось, однако от информированных источников издание установило, что это именно Паттинсон.

Съемки нового «Бэтмена», режиссером которого является Мэтт Ривз, коронавирус приостанавливает уже второй раз. До этого съемки прекращались в марте из-за карантина. Всего несколько дней назад съемочная команда смогла вернуться к работам за пределами лондонских студий.

Фильм планируют выпустить в 2021 году.

Напомним, известному голливудскому актеру Антонио Бандерасу пришлось праздновать свой 60-летний юбилей в самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.