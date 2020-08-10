Антонио Бандерас. Фото: Film.ru

https://racurs.ua/n142294-antonio-banderas-zabolel-koronavirusom-ubiley-prazdnuet-v-izolyacii.html

Ракурс

Антонио Бандерас, голливудский актер и певец, отпразднует свой 60-летний юбилей в изоляции. Исполнитель роли Зорро в фильмах «Маска Зорро» и «Легенда Зорро» заразился коронавирусом.

Испанский актер пожаловался на усталость, которая возникла из-за болезни. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Бандерас поделился с поклонниками информацией о своем самочувствии. Он рассказал, что чувствует себя нормально и имеет легкое течение болезни. Изоляцию он воспринял положительно и уже наметил себе планы. Актер заявил, что планирует прочитать все, на что ему не хватало времени, и хочет уделить внимание планированию будущего.

Также киноактер прикрепил к посту свою детскую фотографию. На ней маленький Антонио предстает в милом комбинезоне.





В январе 2017 Бандераса экстренно госпитализировали в Великобритании из-за боли в сердце. Позже артист заявил, что перенес инфаркт, который изменил его жизнь.

Антонио Бандерас стал известен по фильмам «Отчаянный», «13-й воин», «Филадельфия», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а также по ленте «Женщины на грани нервного срыва».

Напомним, ранее мы сообщали, что актер Эндрю Джек умер от коронавируса. Артист ушел из жизни на 76 году жизни в больнице Святого Петра в Чортси. Он снимался в космической опере «Звездные войны».