Антоніо Бандерас. Фото: Film.ru

https://racurs.ua/ua/n142294-antonio-banderas-zahvoriv-na-koronavirus-uviley-svyatkuie-v-izolyaciyi.html

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Антоніо Бандерас, голлівудський актор та співак, відсвяткує свій 60-річний ювілей в ізоляції. Виконавець ролі Зорро в стрічках «Маска Зорро» та «Легенда Зорро» заразився коронавірусом.

Іспанський актор поскаржився на втому, яка виникає через хворобу. Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

Загалом Бандерас розповів, що почуває себе нормально й має легкий перебіг хвороби. Ізоляцію він сприйняв позитивно та вже намітив собі плани. Актор заявив, що планує прочитати все, на що йому не вистачало часу, та хоче приділити увагу своїм планам на майбутнє.

Також кіноактор прикріпив до поста свою дитячу фотографію. На ній маленький Антоніо постає в милому комбінезоні.





У січні 2017 року Бандераса екстрено госпіталізували у Великій Британії через болі в серці. Пізніше артист заявив, що переніс інфаркт, який змінив його життя.

Антоніо Бандерас відомий за фільмами «Відчайдушний», «13-й воїн», «Філадельфія», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а також по стрічці «Жінки на межі нервового зриву».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що актор Ендрю Джек помер від коронавірусу. Артист пішов із життя на 76 році життя в лікарні Святого Петра в Чортсі. Він знімався в космічній опері «Зоряні війни».