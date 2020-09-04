«Сердцебиение» обнаружили под завалами спустя месяц после взрыва в Бейруте

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Взрыв в Бейруте произошел месяц назад — 4 августа. Тогда в местном порту сдетонировали свыше 2,7 т аммиачной селитры. Взрыв унес жизни более 200 человек и нанес колоссальный ущерб столице Ливана, превратив ее в руины.

Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, а ликвидация последствий взрыва продолжается до сих пор. В частности, в среду вечером группа спасателей из Чили проходила мимо разрушенного дома, когда их собака подал знак о наличии живого человека под завалами. На следующее утро собака снова указала спасателям на это же место.

После осмотра спасатели применили специальный сканер, который способен распознать сердцебиение или дыхание человека, пишет Al Jazeera. Спасатели не исключают, что под завалами может находиться ребенок.

Признаки дыхания и пульса, а также данные температурных сенсоров указывают на вероятность присутствия жизни, — цитирует Reuters одного из спасателей Эдди Битара.

Как отмечают СМИ, чилийцы привезли в Бейрут высокочувствительную аппаратуру, которая способна зафиксировать дыхание человека на глубине 15 м.

По словам спасателей, они надеются найти живых, но даже в случае обнаружения только тел, «важно передать их семьям, чтобы они могли обрести покой».

Вечером 3 сентября операцию на месте приостановили до утра, однако волонтеры всю ночь пытались разбирать завалы вручную. Сегодня спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее власти сообщили о том, что поиски уцелевших остановлены. Однако после находки чилийской группы началась новая спасательная операция. Специалисты разбились на группы по семь человек, чтобы осторожно разбирать завалы.

Периодически на месте работ объявляется тишина, чтобы услышать возможные крики о помощи. За этой спецоперацией с надеждой следят жители Бейрута.

Напомним, признаки жизни спасатели обнаружили в районе Мар-Михаэль столице Ливана — одном из наиболее пострадавших от взрыва районов Бейрута, расположенном неподалеку от порта.

Обычно поиски уцелевших прекращают на 5−7 день после катастрофы. Однако, например, в 2005 году в Кашмире после землетрясения 40-летнюю женщину обнаружили живой спустя более двух месяцев. Она была заблокирована на своей кухне.