В клубе в центре Тбилиси прогремел мощный взрыв, скриншот видео

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Мощный взрыв прогремел сегодня, 4 сентября, в центре столицы Грузии городе Тбилиси.

Взрыв унес жизнь одного человека, еще трое пострадали, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По предварительной информации, во время ремонтных работ в местном клубе «Дежавю» взорвался кислородный баллон.

На месте инцидента работают спасатели и правоохранители. Причины взрыва устанавливаются.

Взрывная волна выбила окна в близлежащих домах. Обломки разбросало на несколько десятков метров. Также повреждены два припаркованных автомобиля, сообщает издание «Новости-Грузия».

В местной газораспределительной компании Tbilisi Energy отмечают, что этот дом не подключен к газоснабжению, поэтому утечка газа не могла привести к взрыву.

Напомним, под завалами в Бейруте, где месяц назад раздался разрушительный взрыв, с помощью специального сканера обнаружили признаки сердцебиения. По мнению спасателей, под завалами может находиться ребенок.