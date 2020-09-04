Коронавирус — афера и заговор корпораций, заявили в «Слуге народа» — коронавирус в мире

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Пандемия коронавируса — масштабная афера и следствие заговора корпораций. Такое мнение высказал народный депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Об этом он заявил в телеэфире парламентского канала «Рада».

Все это только для того на самом деле, чтобы во всем мире произошел экономический передел. И то, что сейчас происходит в Украине — на самом деле это калька с многих других стран, в том числе европейских. Есть требование международных финансовых корпораций, которые работают в связке с фармкомпаниями, — полагает нардеп.

По словам Камельчука, их целью является максимальное снижение уровня жизни людей и целых стран в обмен на компенсацию в размере полмиллиарда или миллиарда в краткосрочной перспективе.

Мы должны проконтролировать, как ведут себя в данной ситуации, и будут вести себя потом все средства медицины, в том числе Министерство здравоохранения. Потому что эта история будет у нас до весны следующего года, а после этого, мне кажется, должны лететь головы просто всех тех, кто принимал участие в этой афере, — заявил «слуга».



Также нардеп раскритиковал статистические данные по коронавирусу и заявил о необходимости проверить составляющие ПЦР-тестов.