Коронавірус — афера і змова корпорацій, заявили у «Слузі народу» — коронавірус у світі

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Пандемія коронавірусу — масштабна афера і наслідок змови корпорацій. Таку думку висловив народний депутат від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» Юрій Камельчук.

Про це він заявив в телеефірі парламентського каналу «Рада».

Все це тільки для того насправді, щоб у всьому світі відбувся економічний переділ. І те, що зараз відбувається в Україні — насправді це калька з багатьох інших країн, зокрема європейських. Є вимога міжнародних фінансових корпорацій, які працюють у зв’язці з фармкомпаніями, — вважає нардеп.

За словами Камельчука, їх метою є максимальне зниження рівня життя людей і цілих країн в обмін на компенсацію в розмірі півмільярда або мільярда в короткостроковій перспективі.

Ми повинні проконтролювати, як поводяться у даній ситуації, і будуть вести себе потім всі засоби медицини, у тому числі Міністерство охорони здоров’я. Тому що ця історія буде у нас до весни наступного року, а після цього, мені здається, повинні летіти голови просто всіх тих, хто брав участь у цій афері, — заявив «слуга».



Також нардеп розкритикував статистичні дані по коронавірус і заявив про необхідність перевірити складові ПЛР-тестів.