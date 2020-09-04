Виктор Янукович, фото: «24 канал»

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В Киеве на продаже наркотиков поймали сотрудника следственного отдела одного из райуправлений столичной полиции.

Во время обысков по адресам его проживания был, в частности, обнаружен наградной пистолет на имя экс-президента Украины Виктора Януковича, выданный бывшим министром обороны Александром Кузьмуком. Об этом в своем Фейсбуке сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Отмечается, что также во время обысков у полицейского изъяли значительное количество наркотических веществ, более тысячи боеприпасов.

Откуда у полицейского наркотические вещества и боеприпасы, и как к нему попал «пистолет Януковича» в настоящее время устанавливает следствие, — отмечает Максимец.

Также Максимец опубликовала видео момента задержания полицейского, во время которого тот оказал сопротивление и пытался избавиться от улик.

Задержание 30-летнего полицейского произошло вчера, 3 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Полицейского задержали «на горячем», после очередного сбыта им наркотического средства лицу, действовавшему под контролем правоохранительных органов. Были изъяты 40 граммов кокаина, за сбыт которого он получил 70 тыс. грн.

Задержанному сообщено о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранение от должности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в августе в Житомире разоблачили банду наркоторговцев.