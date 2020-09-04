Віктор Янукович, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n143416-policeyskyy-z-imennym-pistoletom-yanukovycha-prodavav-kokayin-u-kyievi-foto-video.html

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У Києві на продажі наркотиків спіймали співробітника слідчого відділу одного з райуправлінь столичної поліції.

Під час обшуків за адресами його мешкання було, зокрема, виявлено нагородний пістолет на ім’я екс-президента України Віктора Януковича, виданий колишнім міністром оборони Олександром Кузьмуком. Про це у своєму Фейсбуці повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Зазначається, що також під час обшуків у поліцейського вилучили значну кількість наркотичних речовин, понад тисячу боєприпасів.

Звідки у поліцейського наркотичні речовини та боєприпаси, та як до нього потрапив «пістолет Януковича» наразі встановлює слідство, — зазначає Максимець.

Також Максимець опублікувала відео моменту затримання поліцейського, під час якого той чинив опір та намагався позбутися доказів.

Затримання 30-річного поліцейського відбулося вчора, 3 вересня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Поліцейського затримали «на гарячому», після чергового збуту ним наркотичного засобу особі, яка діяла під контролем правоохоронних органів. Було вилучено 40 грамів кокаїну, за збут якого він отримав 70 тис. грн.

Затриманому повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні в Житомирі викрили банду наркоторговців.