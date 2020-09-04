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Ракурс
В Тернополе протестуют против отнесения города в «красную» зону, фото: Zik

«Красный» Тернополь присоединяется к судебному иску украинских городов против правительства

4 сен 2020, 19:20
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Тернополь, отнесенный недавним решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» карантинную зону, присоединяется к судебному иску Ивано-Франковска против правительства.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил об этом сегодня, 4 сентября, на своей странице в Фейсбуке.

Мы защитим право тернополян жить, работать, зарабатывать! — заявил он.

Также Надал сообщил, что в городе действует решение Тернопольского горсовета, признавшего незаконным постановление правительства, на основании которой этот облцентр ранее уже вносили в «красную» зону.

Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета, — отметил мэр Тернополя.

Надал напомнил, что согласно этому решению:

  • общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов;
  • город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики;
  • предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований;
  • городские власти рекомендуют полиции не составлять протоколы в отношении предпринимателей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время сегодняшнего видеобрифинга заявил, что подал исковое заявление на Кабмин в Окружной административный суд Киева.

В то же время пресс-служба «Укрзализици» сообщает, что с 7 сентября будет временно отменена посадка пассажиров на станции «Тернополь». На этой станции будет разрешено осуществлять только высадку.


Кроме того, со станции не будут продавать билеты на такие поезда:

  • № 21/22 Харьков — Трускавец;
  • № 12/11 Одесса — Львов;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 715/716 Киев — Львов.

Напомним, новый раздел на карантинные зоны начнет действовать в Украине с 00.00 7 сентября.

Источник: Ракурс


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