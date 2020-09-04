В Тернополе протестуют против отнесения города в «красную» зону, фото: Zik

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Тернополь, отнесенный недавним решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» карантинную зону, присоединяется к судебному иску Ивано-Франковска против правительства.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил об этом сегодня, 4 сентября, на своей странице в Фейсбуке.

Мы защитим право тернополян жить, работать, зарабатывать! — заявил он.

Также Надал сообщил, что в городе действует решение Тернопольского горсовета, признавшего незаконным постановление правительства, на основании которой этот облцентр ранее уже вносили в «красную» зону.

Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета, — отметил мэр Тернополя.

Надал напомнил, что согласно этому решению:

общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов;

город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики;

предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований;

городские власти рекомендуют полиции не составлять протоколы в отношении предпринимателей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время сегодняшнего видеобрифинга заявил, что подал исковое заявление на Кабмин в Окружной административный суд Киева.

В то же время пресс-служба «Укрзализици» сообщает, что с 7 сентября будет временно отменена посадка пассажиров на станции «Тернополь». На этой станции будет разрешено осуществлять только высадку.

Кроме того, со станции не будут продавать билеты на такие поезда:

№ 21/22 Харьков — Трускавец;

№ 12/11 Одесса — Львов;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 715/716 Киев — Львов.

Напомним, новый раздел на карантинные зоны начнет действовать в Украине с 00.00 7 сентября.