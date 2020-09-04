Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, фото: Watchers.Media

Справа Шеремета — суд обрав присяжних та оголосив тривалу перерву

4 вер 2020, 20:33
999

Справа Шеремета перебуває на завершальній стадії.

Шевченківський райсуд Києва під час свого засідання сьогодні, 4 вересня, відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомляється на сторінці руху FreeAntonenko у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що суд задовольнив відвід присяжних Ганни Чупіної та Інни Крамаренко.

Чупіна взяла самовідвід (її чоловік теж присяжний у цій справі), а Крамаренко суд відвів за клопотанням прокурора, оскільки вона виявила упередженість щодо невинуватості медиків.

Також суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід Наталії Глоби і Юрія Михайленка.

Глобу захист намагався відвести, оскільки вона має матір і нерухомість в окупованому Донецьку, тому були заявлені побоювання, що на неї можуть тиснути через матір, враховуючи політичну складову цієї справи.

Отже, у розгляді цієї справи братимуть участь такі присяжні:

  • Валерій Фірсов;
  • Людмила Яковенко;
  • Наталя Глоба;
  • Юрій Михайленко;
  • Юрій Федоренко.

Список цих присяжних буде передано на автоматизований авторозподіл, за допомогою якого серед них визначить трьох основних і двох запасних.

Цю справу слухатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Наступне засідання суду в цій справі відбудеться 28 вересня.


Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві, внаслідок підриву автомобіля. У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Нагадаємо, наприкінці серпня біля будівлі Мін’юсту в Києві відбулася виставка проти фальсифікацій у справі Шеремета.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿