Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, фото: Watchers.Media

https://racurs.ua/ua/n143421-sprava-sheremeta-sud-obrav-prysyajnyh-ta-ogolosyv-tryvalu-perervu.html

Ракурс

Справа Шеремета перебуває на завершальній стадії.

Шевченківський райсуд Києва під час свого засідання сьогодні, 4 вересня, відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомляється на сторінці руху FreeAntonenko у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що суд задовольнив відвід присяжних Ганни Чупіної та Інни Крамаренко.

Чупіна взяла самовідвід (її чоловік теж присяжний у цій справі), а Крамаренко суд відвів за клопотанням прокурора, оскільки вона виявила упередженість щодо невинуватості медиків.

Також суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід Наталії Глоби і Юрія Михайленка.

Глобу захист намагався відвести, оскільки вона має матір і нерухомість в окупованому Донецьку, тому були заявлені побоювання, що на неї можуть тиснути через матір, враховуючи політичну складову цієї справи.

Отже, у розгляді цієї справи братимуть участь такі присяжні:

Валерій Фірсов;

Людмила Яковенко;

Наталя Глоба;

Юрій Михайленко;

Юрій Федоренко.

Список цих присяжних буде передано на автоматизований авторозподіл, за допомогою якого серед них визначить трьох основних і двох запасних.

Цю справу слухатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Наступне засідання суду в цій справі відбудеться 28 вересня.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві, внаслідок підриву автомобіля. У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Нагадаємо, наприкінці серпня біля будівлі Мін’юсту в Києві відбулася виставка проти фальсифікацій у справі Шеремета.