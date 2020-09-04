Справа Шеремета — суд обрав присяжних та оголосив тривалу перервуhttps://racurs.ua/ua/n143421-sprava-sheremeta-sud-obrav-prysyajnyh-ta-ogolosyv-tryvalu-perervu.htmlРакурс
Справа Шеремета перебуває на завершальній стадії.
Шевченківський райсуд Києва під час свого засідання сьогодні, 4 вересня, відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомляється на сторінці руху FreeAntonenko у соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що суд задовольнив відвід присяжних Ганни Чупіної та Інни Крамаренко.
Чупіна взяла самовідвід (її чоловік теж присяжний у цій справі), а Крамаренко суд відвів за клопотанням прокурора, оскільки вона виявила упередженість щодо невинуватості медиків.
Також суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід Наталії Глоби і Юрія Михайленка.
Глобу захист намагався відвести, оскільки вона має матір і нерухомість в окупованому Донецьку, тому були заявлені побоювання, що на неї можуть тиснути через матір, враховуючи політичну складову цієї справи.
Отже, у розгляді цієї справи братимуть участь такі присяжні:
- Валерій Фірсов;
- Людмила Яковенко;
- Наталя Глоба;
- Юрій Михайленко;
- Юрій Федоренко.
Список цих присяжних буде передано на автоматизований авторозподіл, за допомогою якого серед них визначить трьох основних і двох запасних.
Цю справу слухатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.
Наступне засідання суду в цій справі відбудеться 28 вересня.
Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві, внаслідок підриву автомобіля. У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
Нагадаємо, наприкінці серпня біля будівлі Мін’юсту в Києві відбулася виставка проти фальсифікацій у справі Шеремета.