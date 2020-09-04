5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності

https://racurs.ua/ua/n143422-5-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-blagodiynosti.html

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5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. Це свято було встановлене

резолюцією Генасамблеї ООН від 7 березня 2013 року.

Мета Міжнародного дня благодійності — привернути увагу до проблем, пов’язаних із бідністю та гуманітарними кризами, а також нагадати про важливість благодійності та волонтерської діяльності.

Дату 5 вересня обрано, оскільки саме цього дня у 1997 році померла мати Тереза — католицька черниця, засновниця доброчинних місій та лауреат Нобелівської премії миру 1979 року, яка впродовж понад сорока років допомагала сиротам, хворим та жебракам у індійському місті Колката.

Католицька церква канонізувала її у 2016 році як Святу Терезу з Калькутти.

Православна церква 5 вересня вшановує мученика Луппа. Вважається, що він був страчений на початку IV ст. в ході гонінь на християн.

У деяких регіонах цей день вважався датою перших заморозків.

Народні прикмети: