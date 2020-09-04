5 вересня відзначають Міжнародний день благодійностіhttps://racurs.ua/ua/n143422-5-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-blagodiynosti.htmlРакурс
5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. Це свято було встановлене
резолюцією Генасамблеї ООН від 7 березня 2013 року.
Мета Міжнародного дня благодійності — привернути увагу до проблем, пов’язаних із бідністю та гуманітарними кризами, а також нагадати про важливість благодійності та волонтерської діяльності.
Дату 5 вересня обрано, оскільки саме цього дня у 1997 році померла мати Тереза — католицька черниця, засновниця доброчинних місій та лауреат Нобелівської премії миру 1979 року, яка впродовж понад сорока років допомагала сиротам, хворим та жебракам у індійському місті Колката.
Католицька церква канонізувала її у 2016 році як Святу Терезу з Калькутти.
Православна церква 5 вересня вшановує мученика Луппа. Вважається, що він був страчений на початку IV ст. в ході гонінь на християн.
У деяких регіонах цей день вважався датою перших заморозків.
Народні прикмети:
- якщо журавлі полетіли на південь — до ранньої зими;
- якщо журавлі летять низько над землею — зима буде пізньою та теплою;
- якщо журавлі швидко летять та не кричать під час польоту — слід очікувати негоди;
- якщо цього дня чутно грім — осінь буде теплою, а зима холодною;
- якщо вранці заморозки — зима буде ранньою;
- якщо заморозків немає - вересень буде теплим.