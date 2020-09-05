Відеоролик польоту Верещук копіює британську рекламу

https://racurs.ua/ua/n143437-videorolyk-polotu-vereschuk-kopiuie-brytansku-reklamu-video.html

Ракурс

Політ Ірини Верещук над Києвом на початку вересня знімався для передвиборчого відеоролика політика, яка має намір балотуватися у мери столиці від «Слуги народу». Однак це відео копіює рекламу британської енергокомпанії.

Йдеться про рекламу британської енергетичної компанії Scottish Power, яку було презентовано у лютому 2020 року, пишуть «Букви».

За сюжетом відео з реклами Scottish Power, дівчинка, одягнена в жовтий плащ і з зеленою парасолькою в руках гуляє морським узбережжям разом з батьком. Згодом дівчинка біжить, а вітер здіймає її у повітря та кружляє.

В українському відеоролику «слугу» підвісили на спеціальних тросах над так званим скляним «мостом Кличка». Верещук також вбрали у жовтий плащ, а в руках вона тримала зелену парасольку.

Нагадаємо, політ Верещук спровокував появу хвилі мемів та жартів у соцмережах. Спершу в деяких користувачів виникали сумніви щодо автентичності відео. Хтось припускав, що це фейк, інші — що на відео не Верещук, а її дублерка. Згодом «слуга» підтвердила справжність відео та зазначила, що політ є частиною її передвиборчого відеоролика.