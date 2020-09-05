Видеоролик полета Верещук копирует британскую рекламу

https://racurs.ua/n143437-videorolik-poleta-vereschuk-kopiruet-britanskuu-reklamu-video.html

Ракурс

Полет Ирины Верещук над Киевом в начале сентября снимался для предвыборного видеоролика политика, которая намерена баллотироваться в мэры столицы от «Слуги народа». Однако это видео копирует рекламу британской энергокомпании.

Речь идет о рекламе энергетической компании Scottish Power, которая была представлена в феврале 2020 года, пишут «Буквы».

По сюжету видео Scottish Power, девочка, одетая в желтый плащ и с зеленым зонтиком в руках гуляет морским побережьем вместе с отцом. Впоследствии девочка бежит, а ветер поднимает ее в воздух и кружит.

В украинском видеоролике «слугу» подвесили на специальных тросах над так называемым стеклянным «мостом Кличко». Верещук также одели в желтый плащ, а в руках она держала зеленый зонтик.

Напомним, полет Верещук спровоцировал появление волны мемов и шуток в соцсетях. Сначала у некоторых пользователей возникали сомнения в подлинности видео. Кто-то предполагал, что это фейк, другие — что на видео не Верещук, а ее дублерша. Впоследствии «слуга» подтвердила подлинность видео и отметила, что полет является частью ее предвыборного видеоролика.