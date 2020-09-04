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Ракурс
Полет Верещук над Киевом вызвал волну шуток в соцсетях — новости Киева

Полет «слуги» Верещук над Киевом вызвал волну шуток в соцсетях (ФОТО)

4 сен 2020, 16:30
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Полет Ирины Верещук над Киевом — политика от «Слуги народа», которая намерена баллотироваться в мэры столицы — спровоцировал появление волны мемов и шуток в соцсетях.

Верещук вчера полетала над «стеклянным» пешеходно-велосипедным «мостом Кличко», соединяющим Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.

Сначала у некоторых пользователей возникали сомнения в подлинности видео. Кто-то предполагал, что это фейк, другие — что на видео не Верещук, а ее дублерша. Впоследствии «слуга» подтвердила подлинность видео и отметила, что полет является частью ее предвыборного видеоролика.

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер


Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Політ Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах / Фейсбук, Твіттер

Источник: Ракурс


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