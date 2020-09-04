Полет Верещук над Киевом вызвал волну шуток в соцсетях — новости Киева

https://racurs.ua/n143411-polet-slugi-vereschuk-nad-kievom-vyzval-volnu-shutok-v-socsetyah-foto.html

Ракурс

Полет Ирины Верещук над Киевом — политика от «Слуги народа», которая намерена баллотироваться в мэры столицы — спровоцировал появление волны мемов и шуток в соцсетях.

Верещук вчера полетала над «стеклянным» пешеходно-велосипедным «мостом Кличко», соединяющим Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.

Сначала у некоторых пользователей возникали сомнения в подлинности видео. Кто-то предполагал, что это фейк, другие — что на видео не Верещук, а ее дублерша. Впоследствии «слуга» подтвердила подлинность видео и отметила, что полет является частью ее предвыборного видеоролика.