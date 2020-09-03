Верещук полетала над «мостом Кличко» в рекламе, скриншот видео

https://racurs.ua/n143343-vereschuk-poletala-nad-mostom-klichko-v-reklame-video.html

Ракурс

Ирина Верещук, нардеп и кандидат «Слуги народа» на выборах городского головы Киева, снимает рекламный ролик. В сеть попал фрагмент съемок.

Согласно сюжету, Верещук будет летать над Киевом с зеленым зонтиком. Кандидата в мэры Киева заметили на стеклянном пешеходно-велосипедном мосте (так называемый «мост Кличко») между парком «Владимирская горка» и Аркой дружбы народов.

В соцсетях сообщают, что в клипе будет сразу две «Ирины Верещук» — настоящая и ее дублер, которая будет сниматься в сложных сценах с полетами.

Верещук подвесили в воздухе. Она держала в руках зонт, как няня-волшебница Мэри Поппинс — персонаж повестей Памелы Трэверс.

Напомним, что в конце августа «Слуга народа» представила своих кандидатов в мэры городов.

Недавно Верещук похвасталась, что занималась киокушинкай, рукопашным боем и тайским боксом.