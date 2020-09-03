Руслан Марцинкив, фото: «Репортер»

https://racurs.ua/n143342-vliyaet-li-seksualnaya-orientaciya-na-patriotizm-rasskazal-mer-ivano-frankovska.html

Ракурс

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив за время своей последней каденции не изменил мнение относительно того, что человек нетрадиционной сексуальной ориентации не может быть патриотом, озвученное им во время избирательной кампании несколько лет назад.

Марцинкив заявил об этом в недавнем интервью «Украинской правде».

Я не меняю свое мнение, — подчеркнул он. — Гей не может быть патриотом.

Мэр Ивано-Франковска также прокомментировал скандал несколькомесячной давности, спровоцированный его резонансным призывом к полиции «запаковать и вывезти» ромов из города на Закарпатье.

Марцинкив заверил, что этот инцидент не был игрой на избирателей,

Я был переполнен эмоций. Поймите, был строгий карантин, а кто-то жил в привокзальном сквере и цеплялся к людям. Я считаю, что это неправильно. Правила одни для всех должны быть, независимо от национальности, — подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Он также заверил, что сделал это резонансное заявление под влиянием эмоций.

Я хотел, чтобы эти люди добровольно попросились поехать. Добровольно! Мы дали автобус, транспорт дали. Часть людей уехала, часть не поехала. Ну о чем я могу говорить? Я просто, возможно, эмоционально это сказал, — заявил Марцинкив.

Напомним, Марцинкив 22 апреля во время оперативного совещания поручил полиции вывезти из города в Закарпатскую область людей цыганской национальности. На следующий день он извинился за эти высказывания.