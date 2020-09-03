Руслан Марцінків, фото: «Репортер»

https://racurs.ua/ua/n143342-chy-vplyvaie-seksualna-oriientaciya-na-patriotyzm-rozpoviv-mer-ivano-frankivska.html

Ракурс

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за часи своєї останньої каденції не змінив думки щодо того, що чоловік нетрадиційної сексуальної орієнтації не може бути патріотом, озвученої ним під час виборчої кампанії кілька років тому.

Марцінків заявив про це в нещодавньому інтерв’ю «Українській правда».

Я не міняю свою думку, — наголосив він. — Гей не може бути патріотом.

Мер Івано-Франківська також прокоментував скандал кількамісячної давності, спровокований його резонансним закликом до поліції «запакувати і вивезти» ромів з міста на Закарпаття.

Марцінків запевнив, що цей інцидент не був грою на виборців,

Я був сповнений емоцій. Зрозумійте, був строгий карантин, а хтось жив у привокзальному сквері і чіплявся до людей. Я вважаю, що це неправильно. Правила одні для всіх мають бути, незалежно від національності, — наголосив мер Івано-Франківська.

Він також запевнив, що зробив цю резонансу заяву під впливом емоцій.

Я хотів, щоби ці люди добровільно попросилися поїхати. Добровільно! Ми дали автобус, транспорт дали. Частина людей поїхала, частина не поїхала. Ну то про що я можу говорити? Я просто, можливо, емоційно це сказав, — заявив Марцінків.

Нагадаємо, Марцінків 22 квітня під час оперативної наради доручив поліції вивезти з міста у Закарпатську область людей ромської національності. Наступного дня він вибачився за ці висловлювання.