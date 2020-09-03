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Ракурс
Бюро економічної безпеки з’явиться в Україні на заміну податковій міліції

Бюро економічної безпеки з’явиться в Україні на заміну податковій міліції

3 вер 2020, 13:00
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Бюро економічної безпеки з’явиться в Україні — 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про створення нового правоохоронного органу, який займатиметься розслідуваннями економічних злочинів.

За відповідне рішення під час пленарного засідання сьогодні проголосували 245 депутатів.


Проект закону № 3087-д про Бюро економічної безпеки розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки. Бюро займатиметься виявленням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

У пояснювальній до законопроекту вказано, що зараз економічні правопорушення розслідують податкова міліція, а також СБУ і Нацполіція, для яких невластиві ці функції. Тому, якщо законопроект знайде підтримку депутатів у другому читанні і в цілому, економічними злочинами займатиметься лише новостворене Бюро.

Джерело: Ракурс


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