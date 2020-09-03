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Ракурс
Бюро экономической безопасности появится в Украине вместо налоговой милиции

Бюро экономической безопасности появится в Украине вместо налоговой милиции

3 сен 2020, 13:00
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Бюро экономической безопасности появится в Украине — 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании нового правоохранительного органа, который будет заниматься расследованиями экономических преступлений.

За соответствующее решение во время пленарного заседания сегодня проголосовали 245 депутатов.


Проект закона № 3087-д «О Бюро экономической безопасности» разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики. Бюро будет заниматься выявлением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики, создающих угрозу жизненно важным интересам Украины.

В пояснительной к законопроекту записке указано, что сейчас экономические правонарушения расследуют налоговая милиция, а также СБУ и Нацполиция, для которых такие функции не присущи. Поэтому если законопроект найдет поддержку депутатов во втором чтении и в целом, экономическими преступлениями будет заниматься только новое Бюро.

Источник: Ракурс


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