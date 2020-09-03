Суркисам могут принудительно вернуть 9 млрд грн депозитов из «ПриватБанка» — решение суда

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Дело Суркисов скандально рассмотрел Печерский райсуд Киева. Фемида санкционировала принудительное списание средств или арест имущества «ПриватБанка», если учреждение откажется выплачивать компаниям братьев Григория и Игоря Суркисов определенную судом сумму.

Текст постановления суда 3 сентября опубликовал в Фейсбук министр юстиции Денис Малюська. «ПриватБанк» обязан выплатить тело депозита на основании депозитных договоров с компаниями, связанными с Суркисами, и проценты за пользование депозитами.

Если учреждение откажется это сделать, государственный исполнитель должен вынести постановление о наложении штрафа на банк с предупреждением об уголовной ответственности. В дальнейшем исполнитель может повторно наложить штраф, а также принять меры для принудительного исполнения решения.

Сегодня Минфин сообщил, что обжалует решение Печерского райсуда о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов, которые требовали принудительного исполнения решения суда 2017 года о возвращении их средств в «ПриватБанке» (350 млн долл.).

Решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, — сообщили на сайте Министерства финансов.

Министр Малюська заявил, что состоялся «один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины».

Судья Вовк удовлетворил заявление британских компаний, аффилированных с братьями Суркисами, и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать 9 млрд грн, — заявил Малюська.

Согласно позиции «ПриватБанка», соответствующие договоры оффшоров Суркисов считаются сегодня выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии как депозиты связанных с банком лиц.

25 февраля Печерский районный суд обязал «ПриватБанк» заплатить депозиты оффшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долл.

НБУ в 2016 году признал Суркисов инсайдерами «ПриватБанка».

У Игоря Суркиса на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) — 514,1 млн грн, у Григория Суркиса — 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) — 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) — 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.