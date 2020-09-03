Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Киеве — количество новых случаев несколько уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

3 сен 2020, 12:28
999

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За последние сутки, 2 сентября, в Киеве COVID-19 обнаружили у 280 человек.

Это несколько меньше, чем по результатам 1 сентября, когда были зафиксированы рекордные 332 новых случая коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев инфицирования 14 медиков. Всего за сутки коронавирус обнаружили у:

  • 142 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 17 девочек в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;
  • 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
  • девяти мальчиков в возрасте от двух до 12 лет.

Отмечается, что 34 больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружили в:

  • Дарницком районе — 73 больных;
  • Соломенском районе — 35 больных;
  • Деснянском районе — 34 больных.

За все время эпидемии в Киеве:


  • обнаружили уже 14 тыс. 158 случаев COVID-19;
  • умерли 222 киевлян;
  • выздоровели 4 тыс. 533 жители столицы.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд по смертности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров