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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Киеве — количество новых случаев несколько уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143339-koronavirus-v-kieve-kolichestvo-novyh-sluchaev-neskolko-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За последние сутки, 2 сентября, в Киеве COVID-19 обнаружили у 280 человек.
Это несколько меньше, чем по результатам 1 сентября, когда были зафиксированы рекордные 332 новых случая коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев инфицирования 14 медиков. Всего за сутки коронавирус обнаружили у:
- 142 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 17 девочек в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;
- 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
- девяти мальчиков в возрасте от двух до 12 лет.
Отмечается, что 34 больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружили в:
- Дарницком районе — 73 больных;
- Соломенском районе — 35 больных;
- Деснянском районе — 34 больных.
За все время эпидемии в Киеве:
- обнаружили уже 14 тыс. 158 случаев COVID-19;
- умерли 222 киевлян;
- выздоровели 4 тыс. 533 жители столицы.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд по смертности.
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