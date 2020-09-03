В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За последние сутки, 2 сентября, в Киеве COVID-19 обнаружили у 280 человек.

Это несколько меньше, чем по результатам 1 сентября, когда были зафиксированы рекордные 332 новых случая коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев инфицирования 14 медиков. Всего за сутки коронавирус обнаружили у:

142 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

17 девочек в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;

112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

девяти мальчиков в возрасте от двух до 12 лет.

Отмечается, что 34 больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружили в:

Дарницком районе — 73 больных;

Соломенском районе — 35 больных;

Деснянском районе — 34 больных.

За все время эпидемии в Киеве:

обнаружили уже 14 тыс. 158 случаев COVID-19;

умерли 222 киевлян;

выздоровели 4 тыс. 533 жители столицы.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд по смертности.