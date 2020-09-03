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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві — кількість нових випадків дещо зменшилася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143339-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-descho-zmenshylasya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За останню добу, 2 вересня, у Києві COVID-19 виявили у 280 людей.
Це дещо менше, ніж за результатами 1 вересня, коли було зафіксовано рекордні 332 нові випадки коронавірусу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків інфікування 14 медиків. Загалом за добу коронавірус виявили у:
- 142 жінок віком від 18 до 87 років;
- 17 дівчаток віком від восьми місяців до 17 років;
- 112 чоловіків віком від 18 до 81 року;
- дев’ятьох хлопчиків віком від двох до 12 років.
Зазначається, що 34 хворих госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції.
Найбільше нових випадків захворювання за добу виявили у:
- Дарницькому районі — 73 хворих;
- Солом‘янському районі — 35 хворих;
- Деснянському районі — 34 хворих.
За весь час епідемії у Києві:
- виявили вже 14 тис. 158 випадків COVID-19;
- померли 222 киян;
- одужали 4 тис. 533 мешканці столиці.
Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд за смертністю.
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