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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус у Києві — кількість нових випадків дещо зменшилася (ІНФОГРАФІКА)

3 вер 2020, 12:28
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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За останню добу, 2 вересня, у Києві COVID-19 виявили у 280 людей.

Це дещо менше, ніж за результатами 1 вересня, коли було зафіксовано рекордні 332 нові випадки коронавірусу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків інфікування 14 медиків. Загалом за добу коронавірус виявили у:

  • 142 жінок віком від 18 до 87 років;
  • 17 дівчаток віком від восьми місяців до 17 років;
  • 112 чоловіків віком від 18 до 81 року;
  • дев’ятьох хлопчиків віком від двох до 12 років.

Зазначається, що 34 хворих госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявили у:

  • Дарницькому районі — 73 хворих;
  • Солом‘янському районі — 35 хворих;
  • Деснянському районі — 34 хворих.

За весь час епідемії у Києві:


  • виявили вже 14 тис. 158 випадків COVID-19;
  • померли 222 киян;
  • одужали 4 тис. 533 мешканці столиці.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд за смертністю.

Джерело: Ракурс


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