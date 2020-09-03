Суркісам повернуть кошти з «ПриватБанку» через примусове списання і арешт майна, фото — Ліга

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Справу Суркісів скандально розглянув Печерський райсуд Києва. Феміда санкціонувала примусове списання коштів або арешт майна «ПриватБанку», якщо установа відмовиться виплачувати компаніям братів Григорія та Ігоря Суркісів визначену судом суму.

Текст ухвали суду 3 вересня опублікував у Фейсбук міністр юстиції Денис Малюська. «ПриватБанк» зобов’язаний виплатити тіло депозиту на підставі депозитних договорів із компаніями, пов’язаними із Суркісами, та відсотки за користування депозитами.

Якщо установа відмовиться це зробити, державний виконавець повинен винести постанову про накладення штрафу на банк із попередженням про кримінальну відповідальність. Надалі виконавець може повторно накласти штраф, а також вжити заходи для примусового виконання рішення.

Сьогодні Мінфін повідомив, що оскаржить рішення Печерського райсуду про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів, які вимагали примусового виконання рішення суду від 2017 року про повернення їхніх коштів з «ПриватБанку» (350 млн дол.).

Рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, — повідомили на сайті Міністерства фінансів.

Міністр Малюська заявив, що відбувся «один із найбільших зашкварів в історії судової влади України».

Суддя Вовк задовольнив заяву «британських компаній, афілійованих з братами Суркісами, і як забезпечення позову і без розгляду справи по суті постановив стягнути 9 млрд грн», — заявив Малюська.

Згідно з позицією «ПриватБанку», відповідні договори офшорів Суркісів вважаються на сьогодні виконаними, оскільки в 2016 році при проведенні націоналізації вони були обмінені на акції додаткової емісії як депозити пов’язаних з банком осіб.

25 лютого Печерський районний суд зобов’язав «ПриватБанк» заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн дол.

НБУ У 2016 році визнав Суркісів інсайдерами «ПриватБанку».

У Ігоря Суркіса на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) — 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса — 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) — 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) — 44,8 млн грн.

Сім’я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов’язаними з банком особами.