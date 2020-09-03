Верещук політала наВерещук політала над «мостом Кличка» у рекламі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n143343-vereschuk-politala-nad-mostom-klychka-u-reklami-video.html

Ракурс

Ірина Верещук, нардеп і кандидат «Слуги народу» на виборах міського голови Києва, знімає рекламний ролик. У мережу потрапив фрагмент зйомок. Відповідно до сюжету, Верещук літатиме над Києвом із зеленою парасолькою.

Кандидата в мери Києва помітили на скляному пішохідно-велосипедному мосту (так званий «міст Кличка»), що з'єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. У соцмережах повідомляють, що у кліпі буде відразу дві «Ірини Верещук» — справжня і її дублер, яка буде зніматися в складних сценах з польотами.

Верещук підвісили в повітрі. Вона тримала в руках парасолю, як няня-чарівниця Мері Поппінс — персонаж повістей Памели Треверс.

Нагадаємо, що наприкінці серпня «Слуга народу» представила своїх кандидатів у мери міст.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом.