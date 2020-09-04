Політ “слуги” Верещук над Києвом викликав хвилю жартів у соцмережах

https://racurs.ua/ua/n143411-polit-slugy-vereschuk-nad-kyievom-vyklykav-hvylu-jartiv-u-socmerejah-foto.html

Ракурс

Політ Ірини Верещук над Києвом — політика від «Слуги народу», яка має намір балотуватися у мери столиці, спровокував появу хвилі мемів та жартів у соцмережах.

Верещук вчора політала над «скляним» пішохідно-велосипедним «мостом Кличка», що з'єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.

Спершу в деяких користувачів виникали сумніви щодо автентичності відео. Хтось припускав, що це фейк, інші — що на відео не Верещук, а її дублерка. Згодом «слуга» підтвердила справжність відео та зазначила, що політ є частиною її передвиборчого відеоролика.