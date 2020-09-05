Санкции Кремля не затронули фракции «Слуга народа» и ОПЗЖ — нардеп

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Санкции Кремля не затронули некоторые фракции украинского парламента — об этом заявил нардеп Николай Княжицкий. По его словам, Россия 4 сентября не ввела ограничительные меры против депутатов из фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Россия ввела санкции против некоторых украинских политиков. В список попали те мои коллеги, которые ранее в парламенте не были. Ведь парламентарии прошлых созывов давно в этом списке под «санкциями». Но интересно, что ранее Россия считала всех украинских политиков врагами. Поэтому в «черные списки» попадали одновременно Владимир Вятрович, Анна Гопко, я был в этом списке. Но там были и Колесников, и Новинский, — написал политик на своей странице в Фейсбук.

По его словам, нынешние санкции Москвы, введенные в пятницу, 4 сентября, касаются лишь депутатов «Европейской солидарности» (в том числе экс-президента Петра Порошенко), «Батькивщины», «Голоса» и людей с так называемой «группы Ахметова». При этом ограничительные меры якобы не затронули «слуг» и нардепов от ОПЗЖ.

Раньше часто писали о том, что он (Порошенко — ред.) не под санкциями. Но Порошенко был президентом, стал депутатом — ввели… Никаких санкций не ввели оккупанты против депутатов от «Слуги народа» и ОПЗЖ. Это не «вина», очевидно этих депутатов. Это прямой показатель отношения России к политике этих сил. Депутаты «ЕС», «Батькивщины» и «Голоса» фактически полным составом под санкциями, в отличие от представителей других политических сил, — отметил нардеп.



Напомним, 4 сентября было обнародовано постановление российского правительства о введении экономических санкций. Согласно этому документу, Москва добавила в санкционный список еще свыше 40 граждан Украины.