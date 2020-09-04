Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/n143426-poroshenko-i-vakarchuk-popali-pod-rossiyskie-sankcii.html

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Экономические санкции ввела Россия против ряда украинских политиков.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление российского правительства, обнародованное на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно этому документу, Россия вводит специальные экономические санкции в отношении еще более 40 человек. Среди них:

пятый президент Украины Петр Порошенко;

бывший лидер «Голоса» Святослав Вакарчук;

заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз;

первый вице-премьер в правительстве Владимира Гройсмана Степан Кубив;

экс-депутат из «Европейской солидарности» Ирина Луценко;

депутат из «Европейской солидарности» Яна Зинкевич;

депутат из «Европейской солидарности» Михаил Забродский;

депутат из «Европейской солидарности» София Федина;

депутат из «Европейской солидарности» Олег Синютка;

депутат из «Голоса» Кира Рудик;

депутат из «Голоса» Сергей Рахманин;

депутат из «Голоса» Ольга Стефанишина;

депутат из «Голоса» Соломия Бобровская;

внефракционный депутат Виктория Гриб;

внефракционный депутат Сергей Магера;

депутат из «Батькивщины» Михаил Волынец;

депутат из «Батькивщины» Алексей Кучеренко;

депутат из «Батькивщины» Валентин Наливайченко;

депутат из «Батькивщины» Сергей Тарута.

Эти санкции начинают действовать со дня их опубликования.

Напомним, осенью 2018 года Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины. Впоследствии этот перечень расширялся.