Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/ua/n143426-poroshenko-ta-vakarchuk-potrapyly-pid-rosiyski-sankciyi.html

Ракурс

Економічні санкції запровадила Росія проти низки українських політиків.

Про це свідчить відповідна постанова російського уряду, оприлюднена на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з цим документом, Росія запроваджує спеціальні економічні санкції щодо ще понад 40 осіб. Серед них:

п’ятий президент України Петро Порошенко;

колишній лідер «Голосу» Святослав Вакарчук;

заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;

перший віце-прем'єр в уряді Володимира Гройсмана Степан Кубів;

екс-депутат із «Європейської солідарності» Ірина Луценко;

депутат з «Європейської солідарності» Яна Зінкевич;

депутат з «Європейської солідарності» Михайло Забродський;

депутат з «Європейської солідарності» Софія Федина;

депутат з «Європейської солідарності» Олег Синютка;

депутат з «Голосу» Кіра Рудик;

депутат з «Голосу» Сергій Рахманін;

депутат з «Голосу» Ольга Стефанишина;

депутат з «Голосу» Соломія Бобровська;

позафракційний депутат Вікторія Гриб;

позафракційний депутат Сергій Магера;

депутат з «Батьківщини» Михайло Волинець;

депутат з «Батьківщини» Олексій Кучеренко;

депутат з «Батьківщини» Валентин Наливайченко;

депутат з «Батьківщини» Сергій Тарута.



Ці санкції починають діяти з дня їх опублікування.

Нагадаємо, восени 2018 року Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній України. Згодом цей перелік розширювався.