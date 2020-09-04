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Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, фото: «Коммерсант»
Порошенко та Вакарчук потрапили під російські санкціїhttps://racurs.ua/ua/n143426-poroshenko-ta-vakarchuk-potrapyly-pid-rosiyski-sankciyi.htmlРакурс
Економічні санкції запровадила Росія проти низки українських політиків.
Про це свідчить відповідна постанова російського уряду, оприлюднена на офіційному порталі правової інформації РФ.
Згідно з цим документом, Росія запроваджує спеціальні економічні санкції щодо ще понад 40 осіб. Серед них:
п’ятий президент України Петро Порошенко;
колишній лідер «Голосу» Святослав Вакарчук;
заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;
перший віце-прем'єр в уряді Володимира Гройсмана Степан Кубів;
екс-депутат із «Європейської солідарності» Ірина Луценко;
депутат з «Європейської солідарності» Яна Зінкевич;
депутат з «Європейської солідарності» Михайло Забродський;
депутат з «Європейської солідарності» Софія Федина;
- депутат з «Європейської солідарності» Олег Синютка;
депутат з «Голосу» Кіра Рудик;
депутат з «Голосу» Сергій Рахманін;
депутат з «Голосу» Ольга Стефанишина;
депутат з «Голосу» Соломія Бобровська;
позафракційний депутат Вікторія Гриб;
позафракційний депутат Сергій Магера;
депутат з «Батьківщини» Михайло Волинець;
депутат з «Батьківщини» Олексій Кучеренко;
депутат з «Батьківщини» Валентин Наливайченко;
депутат з «Батьківщини» Сергій Тарута.
Ці санкції починають діяти з дня їх опублікування.
Нагадаємо, восени 2018 року Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній України. Згодом цей перелік розширювався.
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