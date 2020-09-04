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Ракурс
Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, фото: «Коммерсант»

Порошенко та Вакарчук потрапили під російські санкції

4 вер 2020, 22:59
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Економічні санкції запровадила Росія проти низки українських політиків.

Про це свідчить відповідна постанова російського уряду, оприлюднена на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з цим документом, Росія запроваджує спеціальні економічні санкції щодо ще понад 40 осіб. Серед них:

  • п’ятий президент України Петро Порошенко;

  • колишній лідер «Голосу» Святослав Вакарчук;

  • заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;

  • перший віце-прем'єр в уряді Володимира Гройсмана Степан Кубів;

  • екс-депутат із «Європейської солідарності» Ірина Луценко;

  • депутат з «Європейської солідарності» Яна Зінкевич;

  • депутат з «Європейської солідарності» Михайло Забродський;

  • депутат з «Європейської солідарності» Софія Федина;

  • депутат з «Європейської солідарності» Олег Синютка;

  • депутат з «Голосу» Кіра Рудик;

  • депутат з «Голосу» Сергій Рахманін;

  • депутат з «Голосу» Ольга Стефанишина;

  • депутат з «Голосу» Соломія Бобровська;

  • позафракційний депутат Вікторія Гриб;

  • позафракційний депутат Сергій Магера;

  • депутат з «Батьківщини» Михайло Волинець;

  • депутат з «Батьківщини» Олексій Кучеренко;

  • депутат з «Батьківщини» Валентин Наливайченко;

  • депутат з «Батьківщини» Сергій Тарута.


Ці санкції починають діяти з дня їх опублікування.

Нагадаємо, восени 2018 року Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній України. Згодом цей перелік розширювався.

Джерело: Ракурс


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