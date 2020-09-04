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В Украине в конце октября должны состояться местные выборы, фото: kazatin.com

Сколько из обещанного выполнили мэры крупных городов, проанализировали в КИУ (ИНФОГРАФИКА)

4 сен 2020, 22:30
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Мэры крупных городов заняли свои должности по результатам местных выборов в 2015 году.

Насколько они выполнили свои программы, проанализировала общественная организация Комитет избирателей Украины (КИУ). Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Рейтинг мэров крупнейших городов по степени выполнения программы выглядит так:

  1. мэр Киева Виталий Кличко — выполнено 75−80%;
  2. мэр Днепра Борис Филатов — выполнено 65−70%;
  3. мэр Кривого Года Юрий Вилкул — выполнено 60−65%;
  4. мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Львова Андрей Садовый — выполнили по 50−55%.

Предвыборные программы мер Харькова Геннадия Кернеса и Запорожья Владимира Буряка не доступны, поэтому оценить эффективность их работы по этой же методике у экспертов КИУ не было возможности.

Выполнение мэрами предвыборных программ, инфографика: КИУ


Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Напомним, в конце августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в «красных» карантинных зонах в Украине состоятся, если не будет введено чрезвычайное положение.

Источник: Ракурс


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