В Украине в конце октября должны состояться местные выборы, фото: kazatin.com

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Мэры крупных городов заняли свои должности по результатам местных выборов в 2015 году.

Насколько они выполнили свои программы, проанализировала общественная организация Комитет избирателей Украины (КИУ). Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Рейтинг мэров крупнейших городов по степени выполнения программы выглядит так:

мэр Киева Виталий Кличко — выполнено 75−80%; мэр Днепра Борис Филатов — выполнено 65−70%; мэр Кривого Года Юрий Вилкул — выполнено 60−65%; мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Львова Андрей Садовый — выполнили по 50−55%.

Предвыборные программы мер Харькова Геннадия Кернеса и Запорожья Владимира Буряка не доступны, поэтому оценить эффективность их работы по этой же методике у экспертов КИУ не было возможности.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Напомним, в конце августа главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в «красных» карантинных зонах в Украине состоятся, если не будет введено чрезвычайное положение.