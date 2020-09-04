Скільки з обіцяного виконали мери великих міст, проаналізували у КВУ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143425-skilky-z-obicyanogo-vykonaly-mery-velykyh-mist-proanalizuvaly-u-kvu-infografika.htmlРакурс
Мери великих міст обійняли свої посади за результатами місцевих виборів у 2015 році.
Наскільки вони виконали свої програми, проаналізувала громадська організація Комітет виборців України (КВУ). Про це повідомляє прес-служба КВУ.
Рейтинг мерів найбільших міст за ступенем виконання програми виглядає так:
- мер Києва Віталій Кличко — виконано 75−80%;
- мер Дніпра Борис Філатов — виконано 65−70%;
- мер Кривого Року Юрій Вілкул — виконано 60−65%;
- мер Одеси Геннадій Труханов та мер Львова Андрій Садовий — виконали по 50−55%.
Передвиборчі програми мерів Харкова Геннадія Кернеса та Запоріжжя Володимира Буряка не доступні, тому оцінити ефективність їхньої роботи за цією ж методикою в експертів КВУ не було можливості.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, наприкінці серпня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місцеві вибори у «червоних» карантинних зонах в Україні відбудуться, якщо не буде запроваджено надзвичайний стан.