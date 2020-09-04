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Ракурс
В Україні наприкінці жовтня мають відбутися місцеві вибори, фото: kazatin.com

Скільки з обіцяного виконали мери великих міст, проаналізували у КВУ (ІНФОГРАФІКА)

4 вер 2020, 22:30
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Мери великих міст обійняли свої посади за результатами місцевих виборів у 2015 році.

Наскільки вони виконали свої програми, проаналізувала громадська організація Комітет виборців України (КВУ). Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Рейтинг мерів найбільших міст за ступенем виконання програми виглядає так:

  1. мер Києва Віталій Кличко — виконано 75−80%;
  2. мер Дніпра Борис Філатов — виконано 65−70%;
  3. мер Кривого Року Юрій Вілкул — виконано 60−65%;
  4. мер Одеси Геннадій Труханов та мер Львова Андрій Садовий — виконали по 50−55%.

Передвиборчі програми мерів Харкова Геннадія Кернеса та Запоріжжя Володимира Буряка не доступні, тому оцінити ефективність їхньої роботи за цією ж методикою в експертів КВУ не було можливості.

Виконання мерами передвиборчих програм, інфографіка: КВУ


Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місцеві вибори у «червоних» карантинних зонах в Україні відбудуться, якщо не буде запроваджено надзвичайний стан.

Джерело: Ракурс


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