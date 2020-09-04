В Україні наприкінці жовтня мають відбутися місцеві вибори, фото: kazatin.com

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Ракурс

Мери великих міст обійняли свої посади за результатами місцевих виборів у 2015 році.

Наскільки вони виконали свої програми, проаналізувала громадська організація Комітет виборців України (КВУ). Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Рейтинг мерів найбільших міст за ступенем виконання програми виглядає так:

мер Києва Віталій Кличко — виконано 75−80%; мер Дніпра Борис Філатов — виконано 65−70%; мер Кривого Року Юрій Вілкул — виконано 60−65%; мер Одеси Геннадій Труханов та мер Львова Андрій Садовий — виконали по 50−55%.

Передвиборчі програми мерів Харкова Геннадія Кернеса та Запоріжжя Володимира Буряка не доступні, тому оцінити ефективність їхньої роботи за цією ж методикою в експертів КВУ не було можливості.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місцеві вибори у «червоних» карантинних зонах в Україні відбудуться, якщо не буде запроваджено надзвичайний стан.