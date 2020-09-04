Показатели растворения углерода в океане значительно недооценивались

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Мировой океан вбирает значительно больше углерода, чем считали большинство научных моделей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Эксетера (Великобритания), сообщает пресс-служба вуза.

Предварительные оценки движения углерода (известного как «поток») между атмосферой и океанами не учитывали разницы температур на поверхности воды и на несколько метров ниже, отмечают исследователи.

Эти различия важны, поскольку растворимость углекислого газа очень сильно зависит от температуры, — подчеркивают ученые.

Новый анализ «потоков» углекислого газа за период с 1992 по 2018 годы позволил выявить значительно больший «поток» углерода в океаны — до двухкратного увеличения в определенные времена и в определенных местах по сравнению с предыдущими оценками.

Половина углекислого газа, который мы выделяем, не остается в атмосфере, а поглощается океанами и наземной растительностью, — отмечают ученые. — Мы использовали спутниковые данные, чтобы откоректировать разницы температур. И когда мы это делаем, возникает большая разница — мы получаем значительно больший поток, идущий в океан.



Отмечается, что разница в полученных показателях поглощения углерода океаном составляла около 10% процентов глобальных выбросов ископаемого топлива.

Напомним, в прошлом году австралийские ученые разработали катализатор, который превращает углекислый газ в твердый углерод.