Показники розчинення вуглецю в океані значно недооцінювалися

https://racurs.ua/ua/n143424-spojyvannya-vuglecu-okeanom-znachno-nedoocinuvalosya-zminy-klimatu.html

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Світовий океан вбирає значно більше вуглецю, ніж вважали більшість наукових моделей.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Університету Ексетера (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Попередні оцінки руху вуглецю (відомого як «потік») між атмосферою та океанами не враховували різниці температур на поверхні води і на кілька метрів нижче, зазначають дослідники.

Ці відмінності важливі, оскільки розчинність вуглекислого газу дуже сильно залежить від температури, — наголошують учені.

Новий аналіз «потоків» вуглекислого газу за період з 1992 по 2018 роки дозволив виявити значно більший «потік» вуглецю в океани — до двократного збільшення в певні часи та в певних місцях, порівняно з попередніми оцінками.

Половина вуглекислого газу, який ми виділяємо, не залишається в атмосфері, а поглинається океанами та наземною рослинністю, — наголошують учені. — Ми використовували супутникові дані, щоб відкорегувати різниці температур. І коли ми це робимо, виникає велика різниця — ми отримуємо значно більший потік, що йде в океан.



Зазначається, що різниця в отриманих показниках поглинання вуглецю океаном становила близько 10% відсотків глобальних викидів викопного палива.

Нагадаємо, торік австралійські вчені розробили каталізатор, який перетворює вуглекислий газ на твердий вуглець.