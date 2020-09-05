Санкції Кремля оминули фракції «Слуга народу» та ОПЗЖ – нардеп

https://racurs.ua/ua/n143436-sankciyi-kremlya-omynuly-frakciyi-sluga-narodu-ta-opzj-nardep.html

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Санкції Кремля оминули окремі парламентські фракції — про це заявив нардеп Микола Княжицький. За його словами, Росія 4 вересня не запровадила обмежувальні заходи проти депутатів з фракцій «Слуга народу» та «Опозиційна платформа — За життя».

Росія ввела санкції проти деяких українських політиків. До нього потрапили ті мої колеги, які раніше у парламенті не були. Бо парламентарі минулих скликань давно у цьому списку під «санкціями». Але цікаво, що раніше Росія вважала усіх українських політиків ворогами. Тому до «чорних списків» потрапляли одночасно Володимир В’ятрович, Ганна Гопко, я був у цьому списку. Але там були і Колесников, і Новінський, — написав політик на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, нинішні санкції Москви, запроваджені 4 вересня, стосуються лише депутатів «Європейської солідарності» (зокрема й екс-президента Петра Порошенка), «Батьківщини», «Голосу» та людей з так званої «групи Ахметова». При цьому обмежувальні заходи нібито оминули «слуг» і нардепів з ОПЗЖ.

Раніше часто писали про те, що він (Порошенко — ред.) не під санкціями. Але Порошенко був президентом, став депутатом — ввели… Жодних санкцій не ввели окупанти проти депутатів «Слуг народу» і ОПЗЖ. Це не «провина», очевидно цих депутатів. Це прямий показник ставлення Росії до політики цих сил. Депутати «ЄС», «Батьківщини» і «Голосу» фактично повним складом під санкціями, на відміну від представників інших політичних сил, — зазначив нардеп.



Нагадаємо, 4 вересня була оприлюднена постанова російського уряду про запровадження економічних санкцій. Згідно з цим документом, Москва додала до санкційного списку ще понад 40 громадян України.