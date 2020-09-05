Давнє житло, обручку і піч XI століття знайшли рівненські археологи

https://racurs.ua/ua/n143435-davnie-jytlo-obruchku-i-pich-xi-stolittya-znayshly-rivnenski-arheology-foto-video.html

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Давнє житло, яке датується XI століттям, розкопали археологи на території Гощанського городища у Рівненській області. У помешканні заможної родини знайдено чимало артефактів, серед яких — давньоруська піч, обручка, амулети та гральні кості з хребців тварин.

За версією науковців, понад дев’ять століть тому на цьому місці проживала сім’я, яка керувала поселенням, пише «Суспільне».

У майбутньому на місці знахідки в Гощанському городищі археологи планують зробити оглядовий майданчик. Давнє житло реконструюють, щоб повністю відтворити його і підняти на сучасну поверхню. Усі віднайдені археологічні знахідки презентуватимуть у Рівненському обласному краєзнавчому музеї наприкінці року.

Нагадаємо, торік у Гощанському городищі археологи виявили жіночий кістяк віком 6−8 тис. років. У Східній Європі наразі виявлено не більше 10 поховань такого типу.