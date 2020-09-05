Древнее жилье, кольцо и печь XI века нашли ровенские археологи — новости науки

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Древнее жилище, которое датируется XI веком, раскопали археологи на территории Гощанского городища в Ровенской области. В доме богатой семьи найдено немало артефактов, среди которых — древнерусская печь, кольцо, амулеты и игральные кости из позвонков животных.

По версии ученых, свыше девяти веков назад на этом месте проживала семья, которая управляла поселением, пишет «Суспільне».

В будущем на месте находки в Гощанском городище археологи планируют создать смотровую площадку. Древнее жилье реконструируют, чтобы полностью воспроизвести его и поднять на современную поверхность. Все найденные археологические находки представят в Ровенском областном краеведческом музее в конце года.

Напомним, в прошлом году в Гощанском городище археологи обнаружили женский скелет возрастом 6−8 тыс. лет. В Восточной Европе обнаружено не более 10 захоронений такого типа.