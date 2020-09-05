Курс доллара на 2021 год спрогнозировали в Кабмине

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Курс доллара на 2021 год спрогнозировали в правительстве — премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько гривен украинцам придется выложить за покупку одного доллара в следующем году.

Шмыгаль уверяет, что рекордные выплаты Украины по внешним долгам в 2021 году не окажут влияния на курс валют.

Украина буквально вчера оплатила крупнейший единовременный платеж в истории независимости — эквивалент 2,2 млрд долл… Курс будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27−28 грн/долл., так как сейчас и есть, — рассказал Шмыгаль в интервью на одном из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

Глава правительства не видит сейчас причин для резкого изменения курса доллара в сторону взлета или падения. Также Шмыгаль напомнил о стабильной ситуации с золотовалютными резервами и ликвидностью банков.

Мы фактически более чем на 2 млрд сократили госдолг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас, — заявил премьер.

Кроме этого, Шмыгаль спрогнозировал курс доллара на следующий год.

Идет активная подготовка бюджета на 2021 год. Есть уже макропрогноз… Курс валют закладывается в районе 29 грн/долл., то есть он даже немножко оптимистичен, чем мы закладывали 29,5 грн/долл. в этом году. Это тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, в том, что курс валют будет держаться стабильно, — отметил премьер.



Он добавил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и кризис в мире, финансовая система Украины находится в «достаточно стабильном состоянии».

Напомним, аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару этой осенью. Курс ожидается в пределах 27−30 грн/долл. Международный валютный фонд прогнозировал на 2020 год курс на уровне 30 грн/долл.