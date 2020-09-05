На отравление Навального отреагировали создатель «Новичка» и Трамп

https://racurs.ua/n143433-na-otravlenie-navalnogo-otreagirovali-sozdatel-novichka-i-tramp.html

Ракурс

Отравление Алексея Навального прокомментировал один из разработчиков высокотоксичных веществ класса «Новичок» Владимир Углев, который сначала отвергал возможность применения нервно-паралитического агента для атаки на оппозиционного к Владимиру Путину политика.

По мнению ученого, для отравления Навального использовали очень малое количество вещества, вероятно, соединения из группы «Новичок» — А-230, А-232, А-234, А-242 или их аналоги, которые разработали в СССР в 1980—1990 годах, пишет DW.

Применено оно было, когда он как раз находился в кафе и пил чай. Кто-то каким-то образом запустил пакетик с этим веществом в чашку чая или в сахар, — рассуждает Углев.

Разработчик «Новичка» убежден, что диверсия была исключительно точечной — нацеленной на отравление только российского оппозиционера.

Будто подошли и ножом ударили, так и здесь. Если это действительно «Новичок» — я просто не имею права не верить немецким специалистам, они первоклассные, и оборудование сейчас современное… в этом случае вещество могли ввести только перорально. Если бы они сделали это, допустим, внутримышечно, то есть уколом, остался бы след и симптомы развились в течение 1−3 мин, что исключается, ведь симптомы появились уже в самолете спустя 40−50 мин после того, как он выпил чай , — добавил ученый.

Углев рассказал, что наиболее перспективных «Новичков» было четыре вида, а также были их аналоги. Кроме этого, он добавил, что в течение своей 15-летней практики он не сталкивался со случаями выздоровления людей, поскольку они были поражены, как правило, смертельным дозами вещества.

Поражения могут быть достаточно серьезными, хотя все зависит от того, какое количество вещества и куда попало, — отметил Углев, оценивая состояние Навального.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что слышал заявление Германии об отравлении Навального нервно-паралитическим агентом «Новичок».

Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее, — заявил Трамп в пятницу, пишет CGTN.

В то же время Трамп отметил, что не видел доказательств отравления Навального, о чем заявляет Германия.

Мы воочию этого не видели, — добавил американский президент.



Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. 22 августа спецбортом его доставили в Берлин. Политик находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

2 сентября правительство Германии заявило, что тесты выявили в организме Навального наличие нервно-паралитического вещества «Новичок».