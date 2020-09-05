На отруєння Навального відреагували розробник “Новичка” і Трамп

https://racurs.ua/ua/n143433-na-otruiennya-navalnogo-vidreaguvaly-rozrobnyk-novychka-i-tramp.html

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Отруєння Олексія Навального прокоментував один з розробників високотоксичних речовин класу «Новичок» Володимир Углєв, який спочатку відкидав можливість застосування нервово-паралітичного агента для атаки на опозиційного до Володимира Путіна політика.

На думку вченого, для отруєння Навального використали дуже малу кількість речовини, ймовірно, сполуку з групи «Новичок» — А-230, А-232, А-234, А-242 або їхні аналоги, які розробили у СРСР в 1980—1990 роках, пише DW.

Застосована вона була, коли він саме перебував у кафе і пив чай. Хтось якимось чином запустив пакетик з цією речовиною в чашку чаю або в цукор, — розмірковує Углєв.

Розробник «Новичка» переконаний, що диверсія була виключно точковою і мала на меті отруєння лише російського опозиціонера.

Ніби підійшли і ножем вдарили, так і тут. Якщо це справді «Новичок» — я просто не маю права не вірити німецьким фахівцям, вони першокласні, та й обладнання зараз сучасне… в цьому випадку речовину могли ввести тільки перорально. Якби вони зробили це, припустимо, внутрішньом’язово, тобто уколом, залишився б слід і симптоми розвинулися б протягом 1−3 хв, що виключається, адже симптоми з’явилися вже в літаку через 40−50 хв після того, як він випив чай, — додав вчений.

Углєв розповів, що найперспективніших «Новичків» було чотири види, а також були й аналоги. Окрім цього, він додав, що впродовж своєї 15-річної практики він не стикався з випадками одужання людей, оскільки вони були уражені, зазвичай, смертельними дозами речовини.

Ураження можуть бути досить серйозними, хоча все залежить від того, яка кількість речовини і куди потрапила, — зазначив Углєв, оцінюючи стан Навального.

Президент США Дональд Трамп розповів, що чув заяву Німеччини про отруєння Навального нервово-паралітичним агентом «Новичок».

Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Цього не мало статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше, — заявив Трамп у п’ятницю, пише CGTN.

Водночас Трамп зауважив, що досі не бачив доказів отруєння Навального, як заявляє Німеччина.

Ми на власні очі цього не бачили, — додав американський президент.



Нагадаємо, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком його доправили до Берліна. Політик перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини «Новичок».