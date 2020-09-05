Коронавірус у Києві виявили у 315 осіб, захворіли 20 дітей

https://racurs.ua/ua/n143432-koronavirus-u-kyievi-vyyavyly-u-315-osib-zahvorily-20-ditey.html

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Коронавірус у Києві станом на ранок 5 вересня виявили у 315 осіб. Четверо хворих впродовж минулої доби померли. Такі дані у суботу оприлюднив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм.

Вірус виявили в 315 осіб. Четверо хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 234 киян, — написав Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці зафіксовано вже 14 тис. 792 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли:

163 жінки віком від 22 до 89 років;

132 чоловіка віком 19−86 рокiв;

дев’ятеро дівчаток від одного до 15 років;

11 хлопчиків від чотирьох до 17 років.

Також наявність COVID-19 підтвердили у сімох медиків. До київських лікарень минулої доби потрапили 42 пацієнти. Усі інші інфіковані перебувають на самоізоляції, під наглядом лікарів.

Одужали за минулу добу 97 осіб. Всього коронавірус подолали 4 тис. 713 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Деснянському районі — 57;

Дарницькому районі — 55;

Оболонському районі — 39.