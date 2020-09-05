Виборча кампанія стартувала в Україні — календар місцевих виборів

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Ракурс

Виборча кампанія офіційно стартувала в Україні сьогодні, 5 вересня. Волевиявлення на місцевих виборах 2020 року заплановане на 25 жовтня.

Центральна виборча комісія напередодні назвала головні особливості осінніх виборів, які пройдуть за новим Виборчим кодексом України. Зокрема:

вибори організовуватимуться на новій територіальній основі;

паралельно будуть проведені перші місцеві вибори в ОТГ, які призначаються і проводяться разом з черговими;

вибори депутатів місцевих рад пройдуть за новими виборчими системами;

вибори передбачають дотримання гендерної квоти, згідно з якою серед кожних п’яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки.

Нові виборчі системи також передбачають оновлену систему висування кандидатів у депутати. Окрім цього, будуть сформовані нові види виборчих списків кандидатів: єдиний і територіальний. Також нові виборчі системи використовуватимуться залежно від кількості виборців в територіальній громаді:

в ОТГ з кількістю виборців у 10 тис. — депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі обиратимуть від двох до чотирьох депутатів. в ОТГ з кількістю виборців 10 тис. і більше — депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими партійними списками у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.

Впродовж 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів. Відповідно до календарного плану ЦВК, заплановано наступні етапи:

подання до ЦВК копій рішень керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій — до 6 вересня;

висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати — 15−24 вересня;

оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів — до 2 жовтня;

початок передвиборної агітації — з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата;

надсилання запрошень виборцям — до 15 жовтня;

день голосування — 25 жовтня з 8.00 до 20.00;



оголошення результатів — 3−6 листопада.

В бюлетенях на місцевих виборах будуть вказані не лише партії, але і список кандидатів від кожної політсили, за яких також можна віддати голос.