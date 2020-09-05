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Генасамблея ООН поговорить про Крим і Донбас — 17 країн голосували проти — новини світу

Генасамблея ООН поговорить про Крим і Донбас — 17 країн голосували проти (СПИСОК)

5 вер 2020, 09:59
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Генеральна асамблея ООН обговорить ситуацію з порушенням прав людини на території анексованого Криму та окупованого Донбасу. Відповідний пункт за результатами голосування потрапив до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомило Постійне представництво України в ООН в Твіттер.

Гарні новини з Нью-Йорка! Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про «нас там нет» та «Кримнаш», — написала перший заступник глави МЗС України Еміне Джеппар.

Представництво України в ООН також оприлюднило список країн, які голосували проти включення теми Криму і Донбасу до порядку денного Генасамблеї ООН. Серед них:

  1. Вірменія,

  2. Білорусь,

  3. Бурунді,

  4. Комори,

  5. Куба,

  6. КНДР,

  7. Іран,

  8. Казахстан,

  9. М’янма,

  10. Лаос,

  11. Нікарагуа,

  12. Філіппіни,

  13. Росія,

  14. Сербія,

  15. Судан,

  16. Сирія,

  17. Зімбабве.


Генасамблея ООН поговорить про Крим і Донбас — 17 країн голосували проти / Фото: Твіттер

Нагадаємо, в липні верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представила доповідь про стан прав людини в Криму. Згідно з доповіддю, на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Джерело: Ракурс


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