Генасамблея ООН поговорить про Крим і Донбас — 17 країн голосували проти — новини світу

https://racurs.ua/ua/n143430-genasambleya-oon-pogovoryt-pro-krym-i-donbas-17-krayin-golosuvaly-proty-spysok.html

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Генеральна асамблея ООН обговорить ситуацію з порушенням прав людини на території анексованого Криму та окупованого Донбасу. Відповідний пункт за результатами голосування потрапив до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомило Постійне представництво України в ООН в Твіттер.

Гарні новини з Нью-Йорка! Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про «нас там нет» та «Кримнаш», — написала перший заступник глави МЗС України Еміне Джеппар.

Представництво України в ООН також оприлюднило список країн, які голосували проти включення теми Криму і Донбасу до порядку денного Генасамблеї ООН. Серед них:

Вірменія, Білорусь, Бурунді, Комори, Куба, КНДР, Іран, Казахстан, М’янма, Лаос, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Зімбабве.



Нагадаємо, в липні верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представила доповідь про стан прав людини в Криму. Згідно з доповіддю, на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.