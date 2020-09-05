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Генасамблея ООН поговорить про Крим і Донбас — 17 країн голосували проти — новини світу
Генасамблея ООН поговорить про Крим і Донбас — 17 країн голосували проти (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n143430-genasambleya-oon-pogovoryt-pro-krym-i-donbas-17-krayin-golosuvaly-proty-spysok.htmlРакурс
Генеральна асамблея ООН обговорить ситуацію з порушенням прав людини на території анексованого Криму та окупованого Донбасу. Відповідний пункт за результатами голосування потрапив до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Про це повідомило Постійне представництво України в ООН в Твіттер.
Гарні новини з Нью-Йорка! Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Продовжуємо боротьбу. Нам є що сказати на твердження про «нас там нет» та «Кримнаш», — написала перший заступник глави МЗС України Еміне Джеппар.
Представництво України в ООН також оприлюднило список країн, які голосували проти включення теми Криму і Донбасу до порядку денного Генасамблеї ООН. Серед них:
Вірменія,
Білорусь,
Бурунді,
Комори,
Куба,
КНДР,
Іран,
Казахстан,
М’янма,
Лаос,
Нікарагуа,
Філіппіни,
Росія,
Сербія,
Судан,
Сирія,
Зімбабве.
Нагадаємо, в липні верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представила доповідь про стан прав людини в Криму. Згідно з доповіддю, на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.
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