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Генассамблея ООН обсудит Крым и Донбасс — 17 стран голосовали против
Генассамблея ООН обсудит Крым и Донбасс — 17 стран голосовали против (СПИСОК)https://racurs.ua/n143430-genassambleya-oon-pogovorit-o-kryme-i-donbasse-17-stran-golosovali-protiv-spisok.htmlРакурс
Генеральная ассамблея ООН обсудит ситуацию с нарушением прав человека на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Соответствующий пункт по результатам голосования был включен в повестку дня 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщило Постоянное представительство Украины в ООН в Твиттер.
Хорошие новости из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о «нас там нет» и «Крымнаш», — написала первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.
Представительство Украины в ООН также обнародовало список стран, которые голосовали против включения темы Крыма и Донбасса в повестку дня Генассамблеи ООН. Среди них:
Армения,
Беларусь,
Бурунди,
Коморы,
Куба,
КНДР,
Иран,
Казахстан,
Мьянма,
Лаос,
Никарагуа,
Филиппины,
Россия,
Сербия,
Судан,
Сирия,
Зимбабве.
Напомним, в июле верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад о состоянии прав человека в Крыму. Согласно докладу, на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.
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