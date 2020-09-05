Генассамблея ООН обсудит Крым и Донбасс — 17 стран голосовали против

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Генеральная ассамблея ООН обсудит ситуацию с нарушением прав человека на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Соответствующий пункт по результатам голосования был включен в повестку дня 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины в ООН в Твиттер.

Хорошие новости из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о «нас там нет» и «Крымнаш», — написала первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.

Представительство Украины в ООН также обнародовало список стран, которые голосовали против включения темы Крыма и Донбасса в повестку дня Генассамблеи ООН. Среди них:

Армения, Беларусь, Бурунди, Коморы, Куба, КНДР, Иран, Казахстан, Мьянма, Лаос, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве.



Напомним, в июле верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад о состоянии прав человека в Крыму. Согласно докладу, на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.