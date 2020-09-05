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Ракурс
Коронавирус убил 50 человек, заболело рекордное число украинцев — коронавирус в Украине

Коронавирус за сутки убил 50 человек, заболело рекордное число украинцев (ИНФОГРАФИКА)

5 сен 2020, 09:21
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро субботы, 5 сентября, обнаружили еще у 2 тыс. 836 человек. Всего COVID-19 заразились свыше 133 тыс. украинцев. За минувшие сутки врачи диагностировали 50 летальных случаев в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки выздоровели 1 тыс. 36 пациентов. Больше всего новых случаев в течение пятницы обнаружили в:

  • Харьковской области — 380;

  • Киеве — 315;

  • Тернопольской области — 226;

  • Одесской области — 222.

С начала вспышки в результате COVID-19 умерло 2 тыс. 811 украинцев.

Победили болезнь 61 тыс. 649 человек. Сейчас болеют еще свыше 69 тыс. пациентов.


Статистика поширення COVID-19 по областях

Напомним, в Украине новые карантинные зоны начнут действовать с 7 сентября. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. «Красный» уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, «оранжевый» — в 89, «желтый» — в 139. Ограничения, предусмотренные для каждого уровня, вступают в действие 7 сентября.

Источник: Ракурс


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