Коронавирус убил 50 человек, заболело рекордное число украинцев — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n143429-koronavirus-za-sutki-ubil-50-chelovek-zabolelo-rekordnoe-chislo-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро субботы, 5 сентября, обнаружили еще у 2 тыс. 836 человек. Всего COVID-19 заразились свыше 133 тыс. украинцев. За минувшие сутки врачи диагностировали 50 летальных случаев в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки выздоровели 1 тыс. 36 пациентов. Больше всего новых случаев в течение пятницы обнаружили в:

Харьковской области — 380;

Киеве — 315;

Тернопольской области — 226;

Одесской области — 222.

С начала вспышки в результате COVID-19 умерло 2 тыс. 811 украинцев.

Победили болезнь 61 тыс. 649 человек. Сейчас болеют еще свыше 69 тыс. пациентов.

Напомним, в Украине новые карантинные зоны начнут действовать с 7 сентября. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. «Красный» уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, «оранжевый» — в 89, «желтый» — в 139. Ограничения, предусмотренные для каждого уровня, вступают в действие 7 сентября.