Насколько подорожает газ в октябре, рассказал Шмыгаль

https://racurs.ua/n143428-naskolko-podorojaet-gaz-v-oktyabre-rasskazal-shmygal.html

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Как изменится цена на газ для населения с началом нового отопительного сезона, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По мнению главы правительства, цена на газ в октябре будет колебаться в пределах 4,7−5 тыс. грн за тысячу кубометров.

Это рынок. Есть фьючерсные контракты, а есть форвардные контракты. По ним видно, что в октябре цена будет колебаться в рамках от 4,7 тыс. до 5 тыс. грн. На зиму мы еще не видим цен, то есть это снова отрегулирует рынок, — сказал глава Кабмина в интервью на одном из телеканалов, пишет УНИАН.

Шмыгаль добавил, что по завершении отопительного периода цена на газ снова снизится.

Напомним, газоснабжающие компании установили в сентябре для населения цены на газ в пределах 4,4−7 грн за куб. м. Минимальная цена на «голубое топливо» выросла на 64% по сравнению с августом.

С 1 августа в Украине начал действовать конкурентный рынок природного газа, а потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика газа.