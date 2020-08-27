Газ для населения подорожал почти вдвое

Коммунальние услуги. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143031-gaz-dlya-naseleniya-podorojal-pochti-vdvoe.html

Ракурс

Цены на газ значительно вырастут в Украине. Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украина» установила цену на природный газ для бытовых потребителей в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м без учета стоимости распределения.

По сравнению с августом, цена газа выросла на 1,46 грн. Об этом сообщается на сайте компании.

Также «Нафтогаз» повысит годовую цену на газ для бытовых клиентов. В первые две недели сентября летнюю цену зафиксируют на уровне 4,73 грн/куб. м без стоимости распределения, а уже с 16 по 30 сентября стоимость тарифа составит 5,24 грн/куб. м.

В августе цена для бытовых клиентов составляла 3,24 грн/куб. м без учета стоимости распределения, а годовая цена была 4,73 грн/куб. м.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на газ в Украине с 1 августа стали рыночными. Действие публичных специальных обязательств, которые были возложены правительством на «Нафтогаз», завершилась и потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа.